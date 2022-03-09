Дагестан присоединился к акции «Помощь любимым»

8 марта в республике прошла акция «Помощь любимым», приуроченная к празднованию Международного женского дня. Отметим, что мероприятие было организовано в рамках Всероссийской акции «Вам, любимые».

В ходе акции была оказана адресная помощь матерям-одиночкам, матерям многодетных семей и другим социальным категориям граждан. Так, продуктовые наборы были доставлены нуждающимся дагестанкам из числа подопечных благотворительного фонда «Чистое сердце», проживающим в Махачкале и Каспийске.

«В этот праздничный день волонтеры посетили многодетных и пожилых женщин, матерей-одиночек. Поздравили их с 8 марта передали продуктовые наборы и цветы», — рассказал заместитель директора Республиканского молодежного центра Рашид Абдуллаев.