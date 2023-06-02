Дагестан принял участие во Всероссийском марафоне открытия новых дошкольных образовательных учреждений

Дагестан в числе других субъектов Российской Федерации присоединился к марафону открытия новых детских садов.

1 июня при участии Сергея Меликова состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию детского сада N36. Дошкольное учреждение стало одним из шести новых садов, которые начали свою работу в Международный день защиты детей в Дагестане. Дошкольное учреждение рассчитано на двести воспитанников.

На церемонии открытия, Сергей Меликов сказал: «Очень радует, что здесь созданы все условия для развития интеллектуальных, художественных, музыкальных физических способностей детей».

По словам главы Дагестана, все новые садики строятся в регионе с учётом самых современных требований.

«Всего до конца текущего года будут построены около пятидесяти объектов образования. Так что дагестанских ребят ждёт ещё немало подобных торжественных событий», — подытожил глава республики.

В церемонии открытия принял участие замминистра просвещения России Андрей Николаев. Он похвалил Дагестан за проводимую работу по строительству социальных объектов.

По завершении торжественной части, Сергей Меликов и Андрей Николаев осмотрели новое учреждение.