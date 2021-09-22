Дагестан принял участие в Международном молочном бизнес-форуме

Дагестанская делегация под руководством вице-премьера Абдулмуслима Абдулмуслимова приняла участие в Международном молочном бизнес-форуме.

VII Международный молочный бизнес-форум ЕАЭС по производству и переработки молока проходит в Сочи.

Участники мероприятия обсудили современное состояние молочной отрасли и молочного рынка РФ, вопросы сертификации молочной, животноводческой, сельскохозяйственной продукции.

Абдулмуслимов выступил на форуме. Он отметил, что за последние годы растет себестоимость молока, на это влияет удорожание энергоносителей, рост цены на топливо, горюче-смазочные материалы, также увеличиваются затраты на удобрения.

В ходе обсуждения также говорилось о необходимости создания специальной ассоциации по развитию молочного скотоводства, посредством чего удастся наиболее эффективно систематизировать и координировать работу по проведению селекционно-племенной работы.