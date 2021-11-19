Дагестан принял участие в Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном

Врио Первого заместителя Председателя Правительства РД Батыр Эмеев принял участие в пленарном заседании второго Форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном в Москве.

Президенты обеих стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обратились к участникам форума по видеосвязи.

60 российских субъектов развивают экономические отношения с регионами Узбекистана. Двусторонний товарооборот по итогам 9 месяцев вырос на 6,5%. В июне было ускорено таможенное оформление плодоовощной и текстильной продукции из Узбекистана в Россию.

Товарооборот между Республикой Дагестан и Республикой Узбекистан за период январь-сентябрь 2021 года увеличился на 3,8% по сравнению с прошлым годом и составил 2,43 млн долларов США.