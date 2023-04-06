Дагестан принимает участие в международной выставке «Туризм и путешествия» AITF-2023 в Баку

Посетители выставки узнали о туристических локациях, маршрутах и других возможностях Республики Дагестан в сфере туризма.

«Мероприятие открыло нам новые перспективные направления и дополнительные возможности для взаимовыгодного сотрудничества с международными партнерами», – сказал глава Минтуризма Дагестана Эмин Мерданов.

Участниками выставки AITF-2023 стали компании из Беларуси, Болгарии, Грузии, Кубы, Польши, России, Словении, Туниса, Узбекистана, Чехии, Швейцарии и других.

Напомним, в декабре прошлого года состоялась встреча главы Дагестана Сергея Меликова и президента Азербайджана Ильхама Алиева, где были определены перспективные направления сотрудничества, в том числе в сферах туризма и инвестиций.