Дагестан принимает участие в форуме «Zа Дагестан»

В Минстрое Дагестана прошла встреча со студенческой молодежью в рамках молодежного форума общественных сил «Zа Дагестан».

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан прошла панельная дискуссия «Цифровизация в строительной отрасли» в рамках молодежного форума общественных сил «Zа Дагестан».

В дискуссии приняли участие студенты высших учебных заведений республики, в том числе ДГТУ, ДГУ, ДГУНХ и ДГПУ.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РД Артур Сулейманов в формате живой беседы рассказал студентам о том, как Минстрой Дагестана в век цифрового развития движется в ногу со временем.

Наряду с применяемыми продуктами федеральных проектов цифровизации городского хозяйства, таких как «Умный город», ГИСОГД, ТИМ-технологии, Единая цифровая платформа экспертизы, Информационная система управления проектами капстпроительства, региональное министерство внедряет собственные платформы, позволяющие автоматизировать управление строительством и реконструкции объектов недвижимости республики.

Так, в Дагестане активно внедряется новый портал «Мониторинг строительства объектов РД». Система позволяет собрать в единой базе данных информацию обо всех объектах недвижимости, а также контролировать исполнение проектов в рамках различных программ. Портал позволяет не только обеспечить прозрачность и открытость строительных процессов, но и позволяет оптимизировать их.