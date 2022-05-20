Дагестан примет Всероссийское движение «Онкопатруль» 23 мая

795 работников крупнейшего в России завода по разработке и производству морского подводного оружия АО «Завод «Дагдизель» пройдут проверку своего здоровья в рамках Всероссийского движения «Онкопатруль». С этой целью в регион прибудут 22 ведущих специалиста НМИЦ радиологии Минздрава России во главе с главным онкологом Минздрава России, академиком РАН Андреем Дмитриевичем Каприным. Лучшие онкомаммологи, онкоурологи, онкогинекологи, специалисты УЗИ-диагностики, торакальные и абдоминальные хирурги, а также патоморфолог и цитолог проведут медицинское обследование и большую информационно-просветительскую работу среди врачей и граждан региона. Работа Движения «Онкопатруль» продолжится до 28 мая 2022 года.

Программой «Онкопатруля» предусмотрено и проведение просветительских семинаров для сотрудников завода «Дагдизель», участие в которых примет больше 300 человек, а также семинар по онконастороженности для врачей первичного звена, который пройдет на базе Министерства здравоохранения Республики Дагестан.

В Республиканском онкологическом центре в течение нескольких дней специалисты национального центра проведут 10 показательных операций по онкомаммологии и онкогинекологии. Вниманию специалистов онкологического центра Республики также будут представлены мастер-классы по онкоцитологии и проведению эндоскопических технологий при ранних формах рака ЖКТ, верхних дыхательных путей, а также семинар на тему «Онкофертильность. Сохранение здоровья и путь к здоровому родительству», который проведет профессор, руководитель отделения новых медицинских технологий с группой лечения заболеваний молочной железы Марина Викторовна Киселева.

С официальным визитом в Республику прибудет главный онколог Минздрава России Андрей Дмитриевич Каприн. В ходе его пребывания состоится встреча с главой Республики Дагестан Сергеем Алимовичем Меликовым, где будут обсуждать перспективы развития онкослужбы региона. Кроме этого, Андрей Дмитриевич посетит Республиканский онкологический центр, где проведет встречу с коллективом. В ходе официального визита также пройдёт торжественная закладка аллеи «Онкопатруль» на территории центра. В продолжение программы состоится, уже ставшая традиционной, встреча Андрея Каприна и команды НМИЦ радиологии со студентами высших учебных заведений региона – на этот раз Дагестанского государственного медицинского университета.

По традиции, марафон мероприятий завершится проведением торжественной информационно-просветительской акции «Онкопатруль» при участии главы Республики, сенатора Российской Федерации от Республики Дагестан, главного онколога Минздрава России, делегации врачей НМИЦ радиологии Минздрава России, официальных лиц Республики, главных онкологов СКФО, жителей и студентов региона.

Республика Дагестан станет уже 16 регионом России, где побывал «Онкопатруль», реализуемый силами ведущего федерального центра по онкологии и радиологии ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России при поддержке Совета Федерации Российской Федерации, Ассоциации онкологов России и пациентской организации «Здравствуй».