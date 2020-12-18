Дагестан примет участие во всероссийском диктанте по общественному здоровью

Всероссийский диктант по общественному здоровью пройдет с 20 по 24 декабря. Принять участие может любой желающий. Для этого надо зарегистрироваться на сайте publichealth.ru. Задание состоит из 50 вопросов, на выполнение которых отведен ровно 1 час.

Каждый ответ будут разбирать индивидуально. За хорошие результаты выдадут дипломы I, II и III степени.

Все участники получат сертификаты и рекомендации по здоровому образу жизни.

Минздрав страны проводит диктант в рамках федеральной программы «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».