Дагестан примет участие в полумарафоне «Забег.РФ»

В Минспорте РД обсудили подготовку ко всероссийскому полумарафону «Забег.РФ», который пройдет 30 мая. Полумарафон пройдет в пятый раз, Дагестан будет участвовать во второй раз.

Организовано мероприятие АНО «Физкультурно-спортивный центр «Гонка Героев» при поддержке Минспорта России и Всероссийской федерации легкой атлетики.

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В этом году забег будет проводиться по дистанциям 1 км, 5 км, 10 км и полумарафон в 21 км.

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Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни населения России; привлечение интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация легкой атлетики в РФ и т.д.

Подробности информации о мероприятии размещены на официальном сайте соревнований https://забег.рф.