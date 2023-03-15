Экономика

Дагестан примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке

Оставить комментарий

Республика Дагестана станет участником первой Кавказской инвестиционной выставки, которая пройдет на площадке МВЦ «МинводыЭкспо» в городе Минеральные Воды в мае.

Мероприятие соберёт ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа.

Ключевая повестка — повышение привлекательности СКФО с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала. Эксперты и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.

Центральным событием станет пленарное заседание «Экономический потенциал СКФО. Роль инвестиций в развитии макрорегиона», которое проведёт Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Также читают:

Ризван Мурадов призвал снизить цены на топливо
В Дагестане готовят стратегию организованной уборк...
«Лукойл» будет работать с Дагестанскими предприяти...
Дагестан стал участником пилотного проекта, в рамк...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *