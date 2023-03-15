Дагестан примет участие в первой Кавказской инвестиционной выставке

Республика Дагестан станет участником первой Кавказской инвестиционной выставки, которая пройдет на площадке МВЦ «МинводыЭкспо» в городе Минеральные Воды в мае.

Мероприятие соберет ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, институты развития, банки и руководство регионов Северного Кавказа. Вопросы проведения мероприятия были обсуждены накануне в Москве в ходе заседания организационного комитета выставки.

Ключевой повесткой деловой программы мероприятия станет повышение привлекательности СКФО с точки зрения инвестиционного и туристического потенциала.

Эксперты и руководство регионов презентуют новые экономические векторы и бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития.