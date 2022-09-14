Спорт

Дагестан примет финал Кубка России по 3Д стрельбе из лука

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С 15 по 19 сентября в Дагестан принимает один из значимых всероссийских соревнований Финал Кубка России по 3Д стрельбе из лука.

В течение всего года в разных уголках страны — Севастополь, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, участники проходили отбор чтобы попасть на финал в Дагестан.

Победители встретятся в Дагестане, на базе ДООЛ «Терменлик» Буйнакского района.

Чемпионы мира, победители международных и всероссийских соревнований будут биться за звание обладателя Кубка России.

На соревнования заявлены свыше 200 человек из 25 регионов страны.

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