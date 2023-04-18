Общество

Дагестан представит стенд на первой Кавказской инвестиционной выставке

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3-4 мая в Ставропольском крае состоится первая Кавказская инвестиционная выставка, информационным партнером которой является «Дагестанская правда».

Выставка будет посвящена стратегическим направлениям развития СКФО, имеющего приоритетное для России геостратегическое значение и благоприятные условия для реализации инвестиционных инициатив.

Как рассказали «ДП» в Агентстве по предпринимательству и инвестициям РД, основная задача выставки – в стимулировании развития регионов, входящих в состав СКФО, привлечении инвесторов и инвестиционных инициатив со стороны бизнеса, банков и институтов развития.

В деловой программе примут участие члены Правительства РФ, главы субъектов страны, представители российских и международных компаний, средств массовой информации, экспертного и научного сообществ.

Будут презентованы достижения и возможности регионов СКФО, состоятся отраслевые тематические сессии по вопросам развития промышленности, агропромышленного комплекса, туристической и логистической отраслей, кадрового резерва, банковского сектора, ЖКХ и энергетики.
Выставочное пространство Кавказской инвестиционной выставки будет выполнено с использованием единой художественной задумки, которая призвана показать единство регионов СКФО.

На выставочном стенде республики будут представлены прорывные проекты РД.

«Агентством по предпринимательству и инвестициям Дагестана ведется активная работа по подготовке региона к участию в мероприятии, в которую вовлечены заинтересованные органы исполнительной власти. Особый акцент делается на информационном освещении. На светодиодных экранах в городах республики размещены информационные баннеры с анонсом выставки», – дополнили в Агентстве.

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