Дагестан представит проект создания нового курорта на побережье Каспийского моря на заседании Госсовета по развитию туризма

Об этом сообщил журналистам Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Мы приехали на форум с предложением по созданию в Дагестане нового курорта, который будет предусматривать наличие в нем таких важных направлений, как строительство и запуск Всероссийского детского центра, создание гостиниц, экспо-площадок, бальнеологического и оздоровительного курорта», – пояснил Меликов.

Руководитель региона добавил, что сегодня республика рассматривает ряд представителей крупного бизнеса, которые могут выступить в качестве инвесторов.

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке вопроса создания в регионе нового морского курорта, где можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб.

Напомним, заседание Госсовета пройдет сегодня, 6 сентября, в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Его проведет Президент России Владимир Путин.