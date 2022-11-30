Дагестан представил в федеральный центр предложения по предотвращению процессов опустынивания земель

В ходе заседания Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о мерах, которые предпринимаются с целью предотвращения процессов опустынивания земель и вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения в северной зоне региона.

Премьер Дагестана отметил, что :

Руководством Дагестана проблемы опустынивания земель на Севере были вынесены на обсуждение в Совете Федерации в 2021 году. В результате Правительство РФ утвердило задание на разработку специальной федеральной программы по борьбе с опустыниванием земель.

В рамках исполнения рекомендации Совета Федерации о финансировании фитомелиоративных мероприятий Народным Собранием РД разработан и внесен в Госдуму РФ проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель».

«Все эти меры направлены на вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения, и я надеюсь, что они дадут толчок развитию сельского хозяйства северной зоны Дагестана», — подчеркнул Абдулмуслимов.