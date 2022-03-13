Дагестан предлагает очаг

Для жителей Донецка и Луганска, вынужденных бросить свои дома из-за давления и военной агрессии националистов, регионы России открывают свои двери и предлагают временный кров, пока не завершится спецоперация и они не смогут вернуться домой.

Как заявил Сергей Меликов, Дагестан — не исключение — здесь гостеприимство в крови, значит с приёмом беженцев не будет никаких проблем. По постановлению Правительства РФ в Дагестан будет направлено 1268 беженцев.

Когда все это закончится и все вернутся в свои дома, о Дагестане у луганцев и дончан будут только тёплые воспоминания.