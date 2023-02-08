Дагестан построит на юге еще одну железнодорожную станцию для возросшего грузопотока

В 2022 году на юге Дагестана объем грузоперевозок через железнодорожный погранпереход Самур-Ялама на границе вырос на 55% и составил 5,3 миллиона тонн.

Руководство республики совместно с федеральными властями проработали проект строительства новой железнодорожной станции «Самур II» на российско-азербайджанской границе в Магарамкентском районе.

«Реализация проекта позволит пропускать грузовые поезда через пограничный переход Самур — Ялама в 2 -2,5 раза больше в объеме до 7 млн тонн к 2025 году», — прокомментировал глава дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Власти Дагестана отмечают, что на сегодня активно развивается международный транспортный коридор «Север — Юг».