Дагестан поставил задачу вдвое увеличить обеспечение детей-сирот жильём

В 2020 году в Дагестане 316 детей-сирот получили ключи от квартир. В текущем году врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов поручил обеспечить более 600 детей-сирот жильём.

Данный вопрос был обсужден 15 января на совещании, посвященном обеспечению жильём детей-сирот, детей, оставшихся без родителей, ветеранов боевых действий на территории Афганистана. В рамках обсуждения обеспеченности детей-сирот жильём были озвучены основные проблемы, которые требуется решить для надлежащего обеспечения незащищённых слоев населения, в данном случае сирот. На сегодняшний день в Дагестане необходимо обеспечить жильём более 3000 детей-сирот. Необходимый объем финансирования для решения в корне вопроса составляет примерно 3 миллиарла рублей.

По анализу руководителя Министерства образования и науки РД Уммупазиль Омаровой, при должном отношении к задаче обеспеченность детей-сирот жильём можно решить в течение 5 лет.

Основными проблемами в реализации вопроса названы: недостаточность финансирования, обеспечение данной категории граждан жильём ненадлежащего качества, выдача жилья гражданам, которые уже получили жилье ранее, а также отсутствие хорошо проработанного федерального законодательства, регламентирующего деятельность в данной сфере.

По статистике последних 3 лет, всего в Дагестане жильём обеспечено больше 900 сирот. Около 35 процентов — в 2020 году. В текущем году на решение данной задачи будет выделено 581 миллион рублей.