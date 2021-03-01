100-летие ДАССР, Экономика

Дагестан получит поддержку государства на социально-экономическое развитие

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В Совете Федерации начались Дни Дагестана. В расширенном заседании Комитета Совета Федерации выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Он отметил три важные задачи, в решении которых Дагестану нужна помощь Федерального центра.

Это обустройство водоснабжения и водоотведения в Махачкале и Каспийске, включая строительство коллектора и благоустройство КОРа; переселение граждан из оползневых районов; комплексное развитие Дербента.

Комитет планирует решения о государственной поддержке социально-экономического развития Дагестана.

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