Дагестан получит от Правительства страны 111,5 млн рублей на поддержку поликлиник

Дагестан получит от Правительства страны до 111,5 млн рублей. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 января.

Всего региона получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования.