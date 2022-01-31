Вакцинация, Здравоохранение

Дагестан получит от Правительства страны 111,5 млн рублей на поддержку поликлиник

Оставить комментарий

Дагестан получит от Правительства страны до 111,5 млн рублей. Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии инфекции.

«Из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка ложится именно на амбулаторную сеть. В столь непростых условиях важно обеспечить её стабильную работу», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 27 января.

Всего региона получат свыше 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования.

Также читают:

Саният Магомедова: "Нужно ли прививаться гражданам...
Республиканский диагностический центр проверил две...
В Перинатальном центре в Махачкале провели уникаль...
Пункты вакцинации Махачкалы обозначены на картах к...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *