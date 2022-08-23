Дагестан получит грантовую поддержку на развитие туризма

В 2023 году 48 регионам страны будут выделены гранты на реализацию проектов в сфере туризма. Об этом сообщает глава Ростуризма Зарина Догузова. Суммарно на эти меры будет выделено более пяти миллиардов рублей. В числе получателей грантов и Республика Дагестан.

Регион получит дотации в размере более трёхсот миллионов рублей, которые будут направлены по трём направлениям, по которым ранее Дагестан выиграл гранты. Это развитие пляжных зон, создание кемпингов и приобретение туристического оборудования. Конкурсы на определение проектов на грантовую поддержку пройдут в 2023 году.