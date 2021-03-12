Дагестан получит финансирование по нацпроекту для мелиорации рисовых полей

В Правительстве состоялось заседание Проектного комитета по выполнению национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под руководством первого вице-премьера Нюсрета Омарова.

Для обеспечения функционирования я отрасли в республике работает программа «Экспорт продукции АПК».

По нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» предусматривается государственная поддержка мелиорации. Государство предоставляет субсидии на возмещение части расходов на орошение полей.

На это в 2021 году выделяется 32,4 млн рублей. Мелиорацию проведут на землях площадью 500 гектаров. Субсидии на строительство рисовых чеков АО «Кизлярагрокомплекс» и ООО «Кизляр Урицкий мясокомбинат».

Нюсрет Омаров поручил профильным ведомствам ускорить работу по обеспечению экспорта.