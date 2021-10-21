Дагестан получит до 11 млрд на строительство систем водоснабжения

Дагестан получит инфраструктурный бюджетный кредит в 10,5 млрд рублей для строительства систем водоснабжения.

Деньги инфраструктурного бюджетного кредита будут направлены на проектирование и строительство магистральных систем водоснабжения (водовода протяженностью 73 км, мощностью – 210 тыс. куб. метров в сутки) для жителей Ленинского района города Махачкалы, города Каспийска и прилегающих населенных пунктов.

Реализация этого проекта позволит полностью исключить канал имени Октябрьской революции (КОР) из системы водоснабжения названных населенных пунктов, что позволит обеспечить качественным и бесперебойным водоснабжением население указанных муниципалитетов численностью более 700 тыс. человек, создаст благоприятные условия для развития жилищного строительства, туристского кластера на прибрежной зоне и комплексного развития территории городских округов.