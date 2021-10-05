Дагестан получит 70 млн на лекарства от коронавируса

Правительство выделит регионам до 5 млрд рублей на лекарства от коронавируса. Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам еще более 5,1 млрд рублей на бесплатные лекарства для больных коронавирусом.

Республика Дагестан из этих средств получит более 70 млн рублей.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

Деньги поступят из резервного фонда Правительства РФ.