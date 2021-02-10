Дагестан получил еще 3150 доз коронавирусной вакцины

В Дагестан поступило 3150 доз вакцины «СПУТНИК V». Всего в Дагестан уже поступило 11 292 доз отечественной вакцины.

Препарат привезли в специальных рефрижераторах. Сейчас он хранится в холодовом центре Республиканской инфекционной больницы. Оттуда вакцину развозят по прививочным пунктам под соблюдением температурного режима.

На сегодня иммунизацию прошли 3 245 дагестанцев. Эффективность «СПУТНИК V» подтвердили уже и в зарубежных научных центрах.

Количество больных коронавирусом стабилизировалось. На лечении в стационаре находится 1 541 человек, 1 073 пациента проходят лечение амбулаторно.

Но участились случаи тяжелых осложнений: инсультов, тромбозов артерий и вен особенно у пожилых пациентов.

Спасением может стать вакцинация. Когда 60% населения будет иммунизировано установится так называемый коллективный иммунитет.