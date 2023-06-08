Дагестан получил два инфраструктурных бюджетных кредита на четырнадцать млрд рублей

О реализации инфраструктурных проектов за счет инфраструктурного бюджетного кредита в Республике Дагестан говорил на заседании Правительства Республики Дагестан премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Средства из федерального бюджета будут направлены на проектирование и строительство:

магистрального водовода Чиркей – Махачкала – Каспийск в рамках инвестиционного проекта «Строительство микрорайона «Лазурный берег» в г. Махачкале;

инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта на территории Карабудахкентского района.

«Реализация данных инфраструктурных проектов обеспечит социально-экономический эффект, характеризующийся созданием значительного числа новых рабочих мест, привлечением дополнительных инвестиций в экономику республики, поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов», — отметил глава регионального кабмина.