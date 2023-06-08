Дагестан получил допфинансирование по семи госпрограммам России

Об этом на заседании Правительства Дагестана под руководством главы кабинета министров Абдулмуслима Абдулмуслимова рассказал министр экономики и территориального развития РД Гаджи Султанов.

«114,15 млрд рублей — это предварительная цифра, она будет уточняться с учетом средств, распределяемых на конкурсной основе, а также возможного перераспределения в течение 2023 года.

В целом можно отметить положительную динамику – плановый объем финансирования увеличился в 2023 году по сравнению с 2022 годом на 3,8 млрд рублей или 103% к уровню 2022 года. Если сравнивать с прошлым годом, республика получила финансирование по 7 госпрограммам РФ, в которых ранее не участвовала — по линии Минпромторга, Минтуризма, Минприроды, Минэнерго, Минимущества», — сообщил Султанов.