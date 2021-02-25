Дагестан получил большую партию лекарства от коронавируса

В Дагестан поступило 1,5 тысячи упаковок «Арепливира» для лечения коронавирусной инфекции. Благотворительная акция «Арепливир врачам» проходит по всей стране. Ее инициирует председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев совместно с фармацевтической компанией «ПРОМОМЕД».

Акция направлена на создание в регионах запасов лекарств для лечения врачей из «красной зоны». Дагестану в рамках проекта передано 1 500 упаковок препарата.

Виктор Бондарев сам привез лекарства в Дагестан. Он уверен в эффективности «Ареплевира» в лечении вируса, потому что сам исцелился от коронавируса с помощью этого лекарства за 9 дней без последствий для здоровья.

Акции прошли и в других регионах. Организаторы включили Дагестан в благотворительный марафон по просьбе Сергея Меликова.