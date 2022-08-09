Дагестан получил 118 млн рублей на поддержку промышленности

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов провел заседание Наблюдательного и Экспертного советов НО «Фонд развития промышленности Республики Дагестан». На повестку было вынесено два вопроса: внесение изменений в стандарт Фонда «Условия и порядок отбора проектов для финансирования по программе «Промстрой» и рассмотрение заявок по программе «Оборотный капитал».

Вице-премьер предложил внести изменения в утверждённый стандарт по ОКВЭД и другим номенклатурам с учетом возникающих запросов от промышленников, а также важности продукции для экономики и отраслей республики.

«Как оказалось, в нашей промышленности, именно в дорожной отрасли много карьеров, но кубированный щебень практически никто не выпускал, а без него производить качественные дороги и строить дома нельзя. Сейчас в республике такие производства создаются, поэтому была поставлена задача, внести соответствующие изменения», — уточнил вице-премьер.

В рамках заседания были представлены три проекта — ООО «Фасадные системы», ООО «Строймет» и АО «Кизлярэлектроаппарат» — заявленные на получение займа по 20 млн рублей.

Подводя итоги встречи, вице-премьер отметил роль фонда в поддержке промышленных предприятий и подчеркнул, что количество заявок на получение субсидий растет с каждым годом.

В рамках единой региональной субсидии Республика Дагестан получит 118 млн рублей на 2023 год из средств федерального бюджета, которые пойдут на поддержку дагестанских промышленных предприятий», — заключил Ризван Газимагомедов.