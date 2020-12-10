Общество

Дагестан полностью будет газифицирован к 2026 году

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Более 13 миллиардов рублей выделяет Газпром для установки на территории Дагестана почти 900 км газопровода. Программа газоснабжения Дагестана уже разработана и подписана врио главы республики Сергеем Меликовым и Председателем Правления «Газпром» Сергеем Миллером. Таким образом, газификация охватит более 190 населённых пунктов 23 районов Дагестана. Впервые газ будет проведен в высокогорные районы республики: Агульский, Рутульский, Унцукульский, Ахвахский.

Наряду с этим запланирована реконструкция станций газораспределения. На сегодняшний день Дагестан газифицирован на 89,5%.

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