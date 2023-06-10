Дагестан подтвердил статус одного из лидеров в развитии овцеводства в России

Глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, посвященное подведению итогов XXIII Российской выставки племенных овец и коз, которая проходила с 16 по 19 мая в городе Каспийске.

Прежде чем приступить к подведению итогов, глава регионального кабинета министров Абдулмуслим Абдулмуслимов от имени Главы РД Сергея Меликова поблагодарил всех, кто принимал участие в организации крупнейшей выставки, проведенной в республике впервые с участием 96 ведущих племенных хозяйств по разведению овец и коз из 26 регионов России. Также в ней участвовали представители Республики Беларусь.

В адрес руководства республики поступили письма от Минсельхоза РФ, коллег из регионов с позитивными отзывами по итогам проведенной выставки.

По масштабам проведения, как отмечалось экспертами, это самая крупная выставка племенных овец и коз. Общее число посетителей выставки за все дни составило не менее 16 тысяч человек.

Как отметил премьер-министр, Республика Дагестан является ведущим животноводческим регионом России, занимая лидирующие позиции по поголовью сельскохозяйственных животных, производству животноводческой продукции.

«Национальный союз овцеводов России совместно с Правительством Республики Дагестан и при активной поддержке Министерства сельского хозяйства России в рамках выставки подвели итоги прошлых лет и поставили задачи на предстоящие годы. Выставка – это хорошая возможность оценить итоги уже проделанной работы и выработать новые пути развития отрасли.

Хочу выразить благодарность за проделанную работу всем организаторам прошедшего мероприятия. Особенно хочу отметить вклад в организацию и проведение выставки: министерства культуры, министерства по туризму и народно-художественным промыслам, министерства здравоохранения, комитета по ветеринарии, министерства внутренних дел по РД, МЧС, Федерального аграрного научного центра РД», — отметил Абдулмуслимов представителей ведомств, присутствующих в зале.

Более подробную информацию об итогах прошедшей выставки представил министр сельского хозяйства и продовольствия РД Мухтарбий Аджеков.

Всего на выставке было представлено 550 голов племенных сельскохозяйственных животных – 34 пород овец и 5 пород коз. Овцеводы и козоводы Дагестана представили 13 пород овец и 3 породы коз.

Кроме того, 7 субъектов России: Республика Дагестан, Республика Калмыкия, КБР, КЧР, Ставропольский край, Волгоградская и Ростовская области организовали региональные подворья для демонстрации культуры и традиций народов России с привлечением вокально-хореографических ансамблей. Также муниципальными образованиями республики были организованы подворья своих районов.

Для гостей и жителей республики также были представлены павильоны с другими животными, такими, как: ахалтекинские скакуны, верблюды, буйволы.

Проведена выставка-ярмарка мастеров народных художественных промыслов, а также предприятий АПК Дагестана. Были продемонстрированы образцы сельскохозяйственной техники.

Также примечательно, что в эти дни на прошедшем в Ташкенте чемпионате мира по боксу уроженцы Дагестана Шарапутдин Атаев и Муслим Гаджимагомедов выиграли золотые медали, чествование и вручение государственных наград было проведено на площадке выставки. Помимо госнаград, чемпионам подарили породистых овец.

В рамках выставки проведено 6 научно-практических конференций и круглых столов с обсуждением вопросов повышения мясной продуктивности овец, поставки качественной баранины на внутренний и внешний рынок, производства и реализации шерсти предприятиям легкой и текстильной промышленности страны и на зарубежный рынок, научного обеспечения развития отрасли и подготовки кадров АПК.

В выставке приняла участие делегация Минпромторга России во главе с директором Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Верой Хмыровой.

Среди почетных гостей, посетивших мероприятие: замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, член Совета Федерации ФС РФ Дина Оюн, директор департамента Минсельхоза России Дмитрий Бутусов, Председатель Правительства Республики Калмыкия Гиляна Босхомджиева, муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев, Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров и многие другие.

По итогам прошедших научно-практических конференций и круглых столов Минсельхозом России будут подготовлены протоколы поручений и резолюции с учетом поступивших предложений.

На площадке Выставки были подписаны 7 соглашений между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан и органами АПК регионов России. Также подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным аграрным научным центром РД и Федеральным научным центром агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения РАН.

Предметом соглашения является выполнение научно-исследовательской работы «Национальная программа действий по борьбе с опустыниванием в РД».

До торжественных мероприятий по подведению итогов Выставки оргкомитетом по инициативе дагестанских сельскохозяйственных товаропроизводителей проведены лотереи – розыгрыши живых овец, а также подарочных сертификатов для животноводов.

Выставочным комитетом были определены победители и призеры. Вручены государственные награды Республики Дагестан и ведомственные награды Минсельхоза России, а также ценные подарки. В качестве особо ценных призов вручены два автомобиля «Нива – Трейвел».