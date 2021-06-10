Дагестан подписал соглашение с Россельхозбанком

Документ подписали исполняющий обязанности Председателя Правительства РД Нюсрет Омаров и директор Дагестанского регионального филиала акционерного общества «Российский сельскохозяйственный банк» Елена Гончаренко.

Сотрудничество нацелено на большой срок для развития социально-экономических и промышленных проектов, в том числе и в области государственно-частного партнерства.

«Мы уверены, что это не только закрепит, но и придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Одним из его направлений, безусловно, должно стать повышение доступности кредитных ресурсов для малого и среднего предпринимательства, а также формирование благоприятного бизнес-климата в Дагестане», – заявил Нюсрет Омаров.

Елена Гончаренко отметила, что подписание соглашения позволит объединить усилия для роста благосостояния жителей Дагестана.