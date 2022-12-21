Дагестан подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной платформой «Открытое образование»

Сергей Меликов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальной платформой «Открытое образование». По словам Главы Республики Дагестан, такая договоренность стала итогом встречи Меликова с ректорами российских вузов-членов Ассоциации «Национальная платформа открытого образования».

«Все наши высшие учебные заведения, их студенты и преподаватели теперь будут подключены к ресурсам этой платформы, а значит — получат доступ к уникальным исследованиям и техническим сервисам, разработанным экспертами ведущих вузов страны», — сказал Меликов.