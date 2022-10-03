Дагестан подготовил в Минприроды РФ заявку на финансирование рекультивации четырех свалок

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов сегодня провёл рабочую встречу с руководителем Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, старшим советником юстиции Александром Илюшиным.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы взаимодействия органов исполнительной власти Дагестана и природоохранной прокуратуры в области осуществления контроль-надзорной деятельности, в сфере охраны водных объектов, объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий.

Одной из ключевых тем стали проблемы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории республики.

Напомним, что в 2019 году Дагестан в числе других субъектов страны перешел на новую систему обращения с ТКО. В ходе реализации реформы республика столкнулась с рядом проблем, в том числе с отсутствием необходимого количества мощностей по размещению отходов, полным отсутствием объектов обработки отходов и несанкционированными свалками.

Как рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов, по ряду несанкционированных свалок уже приняты решения по рекультивации. Так, в рамках реализации нацпроекта «Экология» планируется рекультивация несанкционированных свалок в городах Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск.

Подготовлены проектные документации по всем 4 объектам, которые получили все необходимые экспертизы. В целях участия в отборе на предоставление субсидии из федерального бюджета уже подготовлена заявка для направления в Минприроды России.

Также были обсуждены вопросы строительства мусоросортировочных комплексов и объектов размещения отходов до конца 2024 года в Махачкалинской, Дербентской и Хасавюртовской территориальных зонах.

В рамках обсуждения вопросов в сфере охоты и особо охраняемых природных территорий было отмечено, что в регионе проведены мероприятия по определению границ и особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении Минприроды РД.

Завершены работы по определению охранных зон памятников природы и природных парков регионального значения, разработаны проекты положения об особом режиме охранных зон.

В ходе встречи также обсуждены вопросы, касающиеся эпизоотической ситуации, факты массовой гибели животных, выявленные в прошлом и в начале текущего года (в том числе факты гибели горных туров) и результаты проверок и экспертиз.