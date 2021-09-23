Экономика

Дагестан планирует выпуск светотехнической продукции

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Ардатовский светотехнический завод известен как одно из крупнейших светотехнических предприятий России. Первый зампредседателя Правительства РД Батыр Эмеев встретился с представителями данного завода для обсуждения вопроса локализации производства светотехнической продукции в Дагестане. Для проработки сотрудничества представители предприятия и Минпромторга РД посетили «Каспийский завод точной механики» и филиал «Концерна КЭМЗ». Также предполагается, что участие в производстве примет и завод упаковки и тары «Экотар».

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