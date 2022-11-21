Экономика

Дагестан планирует укреплять взаимодействие с Азербайджаном

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Проинформировав об итогах работы дагестанской делегации на Российско-Азербайджанском межрегиональном форуме, прошедшем в Баку на минувшей неделе, Сергей Меликов отметил заинтересованность азербайджанской стороны развивать сотрудничество с Дагестаном во всех областях социальной сферы и экономики, прежде всего – в туризме.

«Дагестан как ближайший сосед Азербайджана имеет все возможности для активного взаимодействия: исторические, культурные, этнические, географические связи», — отметил Сергей Меликов.

Главам региональных министерств и ведомств поручено подготовить соответствующие предложения.

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