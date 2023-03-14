Экономика

Дагестан планирует наладить сотрудничество с Татарстаном, Камчатским краем, Тюменской и Запорожской областями в сфере туризма

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Ожидается, что Минтуризма Дагестана подпишет соответствующие соглашения на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая пройдёт с 16 по 18 марта в Москве.

Кроме того, региональное ведомство планирует заключить соглашение с авиакомпанией «Северный Ветер».

MITT — самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.

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