Дагестан планирует наладить сотрудничество с Татарстаном, Камчатским краем, Тюменской и Запорожской областями в сфере туризма

Ожидается, что Минтуризма Дагестана подпишет соответствующие соглашения на Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT, которая пройдёт с 16 по 18 марта в Москве.

Кроме того, региональное ведомство планирует заключить соглашение с авиакомпанией «Северный Ветер».

MITT — самая крупная в России и ближнем зарубежье международная туристическая выставка, которая проходит в Москве уже более 28 лет. Это международная деловая площадка для стран, регионов и туристических компаний со всего мира, которые представляют свои продукты и услуги на российском рынке.