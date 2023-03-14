Дагестан планирует начать поставку самолетов малой авиации за рубеж

Концерн КЭМЗ из Дагестана планирует начать поставку самолетов малой авиации за рубеж, об этом сообщил исполнительный директор компании Ахмат Ахматов.

«Есть иностранные заказчики, которые хотят приобретать наши самолеты, — Малайзия, Индия, Турция. Осуществить это планируем в 2024-2025 году. Чтобы поставлять самолеты в другие страны, необходимо получить сертификат типа. Все характеристики должны быть проверены», — рассказал Ахмат Ахматов.

По его словам, в ближайшее время концерн рассчитывает получить сертификат разработчика, а также сертификат типа на самолет «Альфа-КМ».

Кроме того, компания ведет переговоры по поставке таких самолетов российским авиакомпаниям.

«Есть переговоры о поставках наших самолетов и российским авиакомпаниям. Наш самолет интересен тем, что он двухдвигательный, у него сдублированное управление, то есть он полезен пилотажным школам. В этом направлении мы также ведем переговоры», — отметил спикер.

Сейчас концерн производит самолеты «Альфа-КМ». В первую очередь они будут использоваться для нужд предприятия.

«Планируем первые самолеты использовать в своей авиакомпании. На первом этапе это будут полеты для фотовидеосъемки на наши объекты. Концерн большой, поэтому мы пытаемся таким образом развить авиационный кластер, показать людям на собственном примере, что малая авиация имеет свои плюсы, шансы на жизнь», — рассказал Ахмат Ахматов.

По данным исполнительного директора, стоимость производства одного самолета «Альфа-КМ» сейчас составляет 35 млн рублей. За последний год она выросла в связи с санкциями и трудностями в поставках необходимого оборудования.

«Построить один самолет стоит около 35 млн рублей с учетом сегодняшних реалий. У нас на самолете стоит иностранный инжекторный двигатель, 100 лошадиных сил. На годовую программу они есть. В планах установка российского двигателя. Сейчас в стране идет разработка оборудования такого класса», — пояснил Ахмат Ахматов.

При этом он отметил, что ограничения по комплектующим не остановили авиационное производство в России, а лишь замедлили его сроки.

«Ограничения по комплектующим, которые есть, отложили сроки по авиационному строительству. Но все мы можем сделать в нашей стране. Все это решаемо», — заявил Ахмат Ахматов.

По данным системы «СПАРК», АО «Концерн КЭМЗ» зарегистрировали в Кизляре Республики Дагестан в 1996 году. Основной вид деятельности — производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов.

Руководителем общества является Ибрагим Ахматов, он владеет 17,95% акций предприятия, еще 20,41% находится во владении у Магомеда Ахматова, 25,5% — у ООО «РТ-Капитал». Остальные акции распределены между Ахматом Ахматовым, Магомедом Омаровым, Низами Атамовым, Натальей Бервиновой.