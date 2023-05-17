Дагестан планирует начать экспорт баранины в Катар, Иран и Саудовскую Аравию

Дагестан — крупный регион России по производству мяса баранины в нынешнем году планирует произвести не менее 40 тысяч тонн в убойном весе, сообщил «Интерфаксу» председатель республиканского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов в кулуарах Российской выставки племенных овец и коз, которая открылась во вторник в городе Каспийске.

«Что касается экспорта, то будем рассматривать прежде всего, страны Ближнего Востока. Есть договоренности с Ираном, Катаром, Саудовской Аравией», — сказал глава кабмина.

В ходе церемонии официального открытия выставки он подчеркнул, что по итогам прошлого года производство мяса баранины в Дагестане выросло на 12,7% по сравнению с предшествующим годом и достигло 37,4 тыс. тонн в убойном весе.

Таким образом, в этом году показатель вырастет минимум на 7%.

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