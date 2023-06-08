Дагестан перевыполнил норму по производству овощей, установленную Доктриной продовольственной безопасности России

Вопрос обеспечения продоволь­ственной безопасности в Дагестане стал одной из ключевых тем на заседании Правительства Дагестана под руководством главы кабинета министров Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Напомним, что Доктрина продовольственной безопасности России была установлена Указом Президента РФ. В ней обозначены пороговые значения по ряду социально-значимых продуктов питания.

По сведениям премьера, в 2022 году Дагестан превысил показатели по выращиванию овощей (293,9 % при пороговом значении 90%), картофелю (117,1% при пороговом значение 95%) и плодам без цитрусовых и винограда (75,5% при пороговом значении 60%).

«Благодаря мерам господдержки положительная динамика наблюдается в производстве риса, баранины и говядины. Вместе с тем, по ряду социально значимых видов продовольствия остается низкий уровень самообеспеченности. Такая ситуация наблюдается в производстве яиц (30,7%), мяса птицы (56,7%) и рыбе и рыбопродуктам (60,8%)», — констатировал Абдулмуслимов, добавив, что одним из инструментов обеспечения продовольственной безопасности является импортозамещение.

Также наиболее уязвимыми позициями в обеспечении продовольственной безопасности республики были названы производство сахара, растительного масла, соли пищевой и зерна.