Дагестан перейдет на прямые выплаты работникам по обязательному социальному страхованию

Дагестан с 1 июля перейдет на прямые выплаты пособий из ФСС. Пилотный проект, предусматривающий механизм прямых выплат, был запущен в 2011 году.

По вопросам, связанным с переходом на такой механизм выплат 19 февраля в Махачкале был организован семинар с участием первого вице-премьера РД Анатолия Карибова.

Карибов отметил, что проект учитывает интересы граждан, отвечает задачам, обозначенных в Послании главы государства.

Новый механизм выплат имеет свои преимущества: работодатели освобождаются от расчета пособий, составление отчетов для них упрощается, уменьшаются конфликты по поводу правомерности выплат.

Прямые выплаты предусматривают передачу сведений работодателем в ФСС, который, в свою очередь, не позднее 10 дней производит расчет и выплату пособий.