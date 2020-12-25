Дагестан переходит на завершающую стадию газификации

Сергей Меликов обсудил дальнейшую газификацию республики с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» в рамках действующего соглашения. Встреча с руководством ООО «Газпроммежрегионгаз» состоялась накануне.

Меликов заверил, что все необходимые условия будут созданы, и поблагодарил руководство Газпрома за оперативно принятые меры по организации дальнейшей работы на территории Дагестана.

Крупнейшая в регионах Северного Кавказа программа действует с 2015 года. Ее планируют завершить в 2025 году. В декабре Сергей Меликов и руководитель ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение на новый пятилетний период с 2021 по 2025 годы. Она подразумевает обеспечение сел и городов в Дагестане голубым топливом.

Обсуждали также вопрос с задолженностью по платежам. «Газпром» инвестирует 13,145 млрд руб., что в 14,6 раза больше, чем в 2016-2020 годах.

На эти деньги в республике построят 874 км новых газопроводов в 193 населенных пунктах.