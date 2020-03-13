Дагестан переходит на новую систему обращения с коммунальными отходами

Дагестан внедряет новую систему обращениями с отходами. Пилотные проекты по раздельному сбору мусора работают в двух городах республики. В Дербенте – самые высокие показатели платежной дисциплины – 89%, В Каспийске уже работают 6 экопунктов.

Министерство природных ресурсов намерено внедрять раздельный сбор всех видов мусора. Министр Набиюла Карачаев рассказал о видах контейнеров для мусора. Это бункеры, по форме напоминающие кузов грузовика. Они подходят для всех видов отходов, в том числе и для содержащих ртуть предметов.

Владимир Васильев обратил внимание на необходимость организации сбора медицинских отходов. По мнение Главы республики, Минздрав, Росздравнадзор и Роспортебнадзор должны вместе находить решение вопроса.