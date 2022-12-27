Дагестан передал ЛНР 35 тонн гуманитарной помощи для военнослужащих

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов передал груз в зону СВО.

В его состав вошли медикаменты, лекарства, спальные мешки, термобелье, обмундирование, зимняя одежда и обувь, газовые горелки, средства личной гигиены, термосы, различные продукты питания, в том числе более 1200 банок мясных консервов и иные предметы первой необходимости.

Также Абдулмуслим Абдулмуслимов передал командиру спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову сертификат на 14 квадрокоптеров.

Бойцы поблагодарили народ Дагестана за оказанную помощь.