Дагестан отправил в Крым пять фур с гуманитарной помощью для жителей ЛДНР

Около 80 тонн гуманитарного груза доставило в Крым Дагестанское отделение партии – это бутилированная вода, консервы и другие продукты длительного хранения, бытовая химия, средства личной гигиены, памперсы, медикаменты и одежда.

В разгрузке гуманитарной помощи участвовали активисты «Единой России», сотрудники МЧС и коммунальных предприятий, неравнодушные горожане.

«Мы признательны нашим коллегам-единороссам из Дагестана, которые организовали сбор и отправку гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР. Я благодарю активистов партии и всех неравнодушных людей, которые находят возможность и время для оказания помощи людям, которые в ней нуждаются», – отметил секретарь Армянского местного отделения «Единой России», председатель горсовета Игорь Нижник.

В Республике Дагестан по поручению секретаря Дагестанского отделения «Единой России» Сергея Меликова единороссы формируют и отправляют гуманитарные грузы для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, которые размещены в пунктах временного размещения в Ростовской и Новгородской областях, Республике Крым.