Дагестан отправил очередную партию гуманитарного груза беженцам Донбасса

Сегодня, 3 апреля, от Республики Дагестан выехала колонна из 5 большегрузов с гуманитарной помощью, общим весом более 73 тонн, для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

В гуманитарный груз вошли бутилированная вода, консервы, продукты питания первой необходимости, бытовая химия и средства личной гигиены.

Пункт назначения — г. Батайск Ростовской области.

Как рассказал заместитель Секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель исполкома Партии Магомед Магомедов, работа проводится совместно с муниципальными образованиями, органами исполнительной власти, общественными организациями, депутатами, меценатами, благотворительными фондами и просто неравнодушными дагестанцами.

«По поручению Секретаря Дагестанского отделения Партии «Единая Россия» Сергея Меликова региональное отделение продолжает формировать и отправлять гуманитарные грузы для беженцев из Луганской и Донецкой народных республик, которые размещены в пунктах временного размещения. Прежде всего, мы формируем гуманитарные грузы из продукции длительного хранения. В этот раз при формировании перечня груза мы старались делать акцент на запрос самих беженцев. К акции подключились и все местные отделения «Единой России». Стоит также отметить, что эта не последняя партия груза и работа в этом направлении нами продолжается в ежедневном режиме», — отметил он.

Магомедов поблагодарил руководство торгового дома «Киргу» за предоставление склада для сбора помощи и молодогвардейцев за оказание помощи в погрузке груза.

Отметим, что ранее Республика Дагестан также направляла колонны с гуманитарной помощью для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Вконтакте Одноклассники