Дагестан отмечает столетний юбилей

Дагестан готовится к празднованию 100-летия со дня образования республики, юбилей будет отмечаться 20 января 2021 года. ДАССР образована 20 января 1921 года, в ее состав вошли десять округов (Аварский, Андийский, Гунибский, Даргинский, Кази-Кумухский (Лакский), Кайтаго-Табасаранский, Кюринский, Самурский, Темир-Хан-Шуринский и Хасав-Юртовский). О создании автономии было объявлено в рамках Чрезвычайного Вседагестанского съезда Советов. В декабре 1921 года на первом Вседагестанском учредительном съезде Советов была принята Конституция республики.

Как отметил Сергей Меликов в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики (ДАССР),которое прошло 14 ноября 2020 года, событие столетней давности стало переломным для Дагестана и его народов, которые самостоятельно и осознанно сделали выбор в пользу государственного единства с Россией.

«Образование ДАССР стало точкой отсчета для нового этапа в истории народов Дагестана, которые впервые обрели подлинное государственное единство», – напомнил врио Главы региона. Подчеркнув далее, что Дагестан – это место, где к истории относятся с особым уважением. Сергей Меликов заметил, что приближение юбилея вызвало значительный интерес общественности. «Мы получаем достаточно много материалов, предложений, запросов в этой связи, и нам пора определиться, обратив внимание на то обстоятельство, что на Съезде, который проходил 100 лет назад, были приняты выдающиеся решения, и без внимания мы эту дату оставить не имеем права», – сказал руководитель республики.

В целях празднования юбилея 28 октября руководителем республики был подписан соответствующий Указ, образован организационный комитет, на сегодняшний день разработан и соответствующий план мероприятий, который был детально обсужден. В соответствии с планом празднования юбилея в течение всего следующего года на территории республики будут проходить торжественные мероприятия, круглые столы, выставки, фестивали, телепередачи.

«Призываю представителей всех органов государственной власти республики, органов местного самоуправления, общественные объединения и научные организации принять активное участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию 100-летия со дня образования ДАССР», – призвал Сергей Меликов.

Планируется, что одним из центральных событий в ходе празднования юбилея станет торжественный вечер с участием мастеров искусств, творческих коллективов региона, а также c вручением наград дагестанцам, чей труд и заслуги отмечены государством. Также в юбилейный год особое внимание планируется уделить благоустройству исторически значимых объектов и памятников культуры.

Создание Дагестанской АССР стало одним из самых судьбоносных событий в жизни нашей республики и повлияло на жизнь многих поколений дагестанцев.

Декрет об образовании АССР был подписан 20 января 1921 года. И этот день, по мнению многих историков и видных политических деятелей, стал точкой отсчета нового этапа истории наших народов.

История этого знаменательного события гласит о том, что 13 ноября 1920 года в городе Темирхан-Шура открылся Чрезвычайный съезд народов Дагестана, где нарком по делам национальностей РСФСР Иосиф Сталин объявил о намерении советского правительства предоставить автономные права народам Дагестана. Принятие Декрета об образовании Дагестанской АССР стало точкой отсчета нового этапа развития в истории дагестанских народов, которые впервые обрели подлинное государственное единство.

В начале декабря 1921 года состоялся Вседагестанский Учредительный съезд Советов. Съезд одобрил деятельность Дагестанского Ревкома и принял первую Конституцию ДАССР, установившую стройную систему органов государственной власти и управления республики. На съезде был избран Центральный Исполнительный Комитет Советов Дагестана. Народы Дагестана объединились в целостное государственное образование – республику. Обретение государственности в составе России стало мощной основной экономического и культурного развития ДАССР.

Особым этапом в истории Дагестана является эпоха 90-х годов прошлого столетия, когда серьезным испытаниям подверглась республика в период распада Советского Союза. В период, когда республики бывшего Советского Союза принимали законы о своем суверенитете, дагестанский народ проявил свою мудрость и дальновидность. Дагестанцы сохранили верность своему историческому выбору – жить и развиваться в братской семье народов нашего многонационального отечества.

Таким образом, политический выбор, осуществленный народами Дагестана в 1990-е годы, соединяет глубокую историческую преемственность и новизну. Он является выбором перспективы дальнейшей модернизации экономики в целом, самого дагестанского общества. Состоявшийся в то время второй съезд народов Дагестана заявил о продолжении курса на создание демократического, правового и светского государства. Важным этапом в развитии дагестанской государственности стало принятие 26 июля 1994 года Конституции Республики Дагестан.

За прошедшие 100 лет Дагестан сложился как крупный политико-правовой субъект Российской Федерации в экономическом , культурном и других аспектах. Опыт этих лет убедительно свидетельствует, что важнейшим условием благополучия нынешнего и будущих поколений является сохранение и укрепление единства и сплоченности многонационального дагестанского народа.