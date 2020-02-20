Дагестан определяет принципы формирования Республиканской инвестпрограммы

Республиканскую инвестпрограмму утвердят сразу после принятия бюджета. Председатель правительства Артем Здунов сообщил, что программа должна быть понятной и прогнозируемой. Для этого необходимо подготовить документы территориального планирования и провести мониторинг численности населения.

Республиканская инвестпрограмма финансируется из регионального бюджета. Государственные вложения направят на социальную и инженерную инфраструктуру.

Рост собственных доходов позволил республике увеличить финансовую базу проекта. Министерство экономики сокращает неэффективные расходы. Министр Гаджи Султанов считает, что формирование проекта на три года позволит сэкономить время при проведении аукционных процедур.

По новым правилам чиновники больше не будут решать, где строить объекты. Для этого необходимо будет учитывать несколько факторов: численность населения, наличие необходимой инфраструктуры, разделение территории.

Вице-премьер Гаджимагомед Гусейнов призвал сначала достраивать незавершенное, потом переходить к объектам, софинансируемым из федерального центра.

В конце заседания Артем Здунов дал поручения руководителям министерств и главам районов.