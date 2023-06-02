Дагестан оказывает поддержку не только бойцам из республики, но и тем соединениям, в которых служили и ярко проявили себя наши ребята

По поручению Главы Дагестана Сергея Меликова очередную партию помощи направили бойцам 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка, в составе которого проходил службу Герой России Нурмагомед Гаджимагомедов.

Груз уже прибыл в Ставропольский край, откуда будет доставлен на боевые позиции.

Заместитель командира полка Эльбрус Рамонов выразил благодарность главе Дагестана за постоянную поддержку.

Ранее руководитель региона обещал поддерживать полк, в котором служил Нурмагомед Гаджимагомедов.

Сергей Меликов сдержал слово: он постоянно интересуется результатами боевой деятельности ставропольских десантников, инициирует и контролирует передачу в полк того оборудования, которое им необходимо для решения боевых задач.