Дагестан одним из первых в России принял закон о горных территориях

В своем докладе в рамках панельной дискуссии «Инвестиции в экономику СКФО: в поиске новых ниш» на Кавказской инвестиционной выставке премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что республика выходила с инициативой по принятию федерального закона «О горных территориях Российской Федерации» и представители Дагестана принимали участие в разработке Модельного закона «Сохранение и развитие горных территорий стран СНГ».

«Кроме того, Дагестан одним из первых в Российской Федерации принял закон о горных территориях, у нас разработана и реализуется отдельная госпрограмма «Социально-экономическое развитие горных территорий», — подчеркнул Абдулмуслимов.

В рамках госпрограммы предпринимателям предоставляется господдержка в виде субсидий.